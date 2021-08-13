Защитник Баварии и французской национальной команды не сыграет в стартовых поединках сезона. У Павара диагностировали повреждение лодыжки. По предварительным прогнозам 25-летний футболист пропустит 3-4 недели.

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На Евро-2020 Павар принял участие в трех поединках сборной Франции, которая прекратила борьбу в 1/8 финала. Также Бенжамен отыграл весь матч против Украины (1:1) в первом туре отбора на чемпионат мира.

Противостояние в Киеве между Украиной и Францией состоится 4 сентября. Начало встречи в 21:45. После трех туров "сине-желтые" имеют в активе три пункта.