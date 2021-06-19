На матче Украина – Австрия будет работать фартовая для "сине-желтых" судейская бригада

Главным рефери назначен турок Джюнейт Чакыр. Для него встреча в Бухаресте станет второй на Евро-2020.

Ассистировать Чакыру будут его земляки Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Функции резервного арбитра исполнит немец Даниэль Зиберт. Руководить системой VAR будет итальянец Массимилиано Иррати.

читайте также Дайджест игрового дня на Евро-2020: прагматизм Швеции, геройство Шика, британские нули – видео

Джюнейт Чакыр и его помощники уже работали на Евро-2020. 15 июня они обслуживали противостояние Венгрии и Португалии (0:3).

История встреч с Украиной

Впервые Чакыр работал на матче с участием украинской национальной команды на Евро-2012. Именно турецкий судья обслуживал исторический матч против Швеции (2:1). Следующая встреча с Чакыром состоялась несколько месяцев спустя, когда он судил игру на "Уэмбли" между Англией и Украиной (1:1) в рамках квалификации ЧМ-2014.

В 2013-м турок обслуживал встречу плей-офф за выход на ЧМ-2014 против Франции (2:0). Не менее успешно завершился и поединок со словенцами в плей-офф за выход на Евро-2016 (1:1). В том же 2015-м Чакыр работал на поединке Испания – Украина (1:0). Тогда было зафиксировано единственное поражение украинцев в матчах с участием Джюнейта Чакыра.

Чакыр показывает красную карточку Косьельны / Фото Getty Images

В пяти играх Чакыр дважды удалял с поля соперников украинцев: француза Лорана Косьельны и словенца Мишо Бречко.

Путь Украины и Австрии на Евро-2020

Поединок третьего тура между Украиной и Австрией состоится 21 июня в Бухаресте. Начнется решающее противостояние в 19:00 по Киеву.

Напомним, что в игре первого тура "сине-желтые" уступили Нидерландам (2:3), а затем победили Северную Македонию (2:1). Австрийцы одолели Северную Македонию (3:1) и проиграли Нидерландам (0:2).