Группа Е, Швеция – Словакия 1:0

Гол: Форсберг (пенальти), 77.

Звезда матча: Александер Исак (Швеция).

Несмотря на голевую засуху в этом поединке, он запомнился бенефисом форварда шведов Александера Исака. Креативный, полезный, взрывной и мощный нападающий сборной Швеции результативными действиями не отличался, однако максимально истощил оборону соперника. Словаки грубо ошиблись в конце встречи, а Мартин Дубравка, который безошибочно действовал до этого, сбил Робина Квайсона и привез пенальти.

Обзор матча

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Группа D, Хорватия – Чехия 1:1

Голы: Перишич, 47 – Шик (пенальти), 37.

Звезда матча: Лука Модрич (Хорватия).

Также сегодняшний день подарил изменение в списке бомбардиров, пусть и временное. Патрик Шик отличился третьим голом в двух матчах и вышел на чистое первое место в гонке голеадоров. Стоит добавить, что именно Патрик заработал пенальти – Деян Ловрен локтем разбил лицо сопернику. Спас "клетчатых" от второго поражения Иван Перишич, который практически в одиночку забил спасительный гол. В любом случае Чехия уже в плей-офф.

Обзор матча

Группа D, Англия – Шотландия 0:0

Звезда матча: Билли Гилмор (Шотландия).

Легендарное противостояние получилось безголевым, однако запомнилось бескомпромиссной борьбой и большим количеством моментов. Второй матч на Евро-2020, который завершился "всухую", сохранял интригу до самого конца. Впрочем, игра нервов содержала в себе немного эстетики.

Обзор матча

Расписание на 19 июня (суббота )

Венгрия – Франция (каналы "Футбол 1/2") 16:00

Португалия – Германия (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Испания – Польша (каналы "Футбол 1/2") 22:00