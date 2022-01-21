Марлос нашел новый клуб – его мечта не осуществится

Бывший хавбек Шахтера и сборной Украины Марлос подпишет контракт с новым клубом. Он продолжит карьеру за океаном.

Марлос хотел бы играть за бразильский Атлетико Паранаэнсе. Впрочем, клуб так и не сделал официального предложения, что очень расстроило футболиста.

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У хавбека были предложения от многих бразильских клубов, но он решил принять предложение из МЛС.

Я решил играть в Соединенных Штатах Америки. У меня были запросы от Сан-Паулу, Атлетико Минейро и других бразильских команд. Им всем я отказал,

– сказал Марлос.

Также он не верит, что будет играть за Атлетико Паранаэнсе в будущем. Клуб потерял к нему интерес, но Марлос продолжит болеть за эту команду.

Как сообщают бразильские СМИ, Атлетико Паранаэнсе действительно хотел видеть Марлоса в своих рядах, когда тот покинул донецкий Шахтер. Но помешали подписанию контракта финансовые запросы хавбека. По мнению боссов клуба, платить большую зарплату 33-летнему футболисту, которого уже невозможно продать – не слишком целесообразное решение.