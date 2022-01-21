Марлос хотів би грати за бразильський Атлетіко Паранаенсе. Втім, клуб так і не зробив офіційної пропозиції, що дуже засмутило футболіста.

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Хавбек мав пропозиції від багатьох бразильських клубів, але він вирішив прийняти пропозицію з МЛС.

Я вирішив грати у Сполучених Штатах Америки. У мене були запити від Сан-Паулу, Атлетіко Мінейро та деяких інших бразильських команд. Їм усім я відмовив,

– сказав Марлос.

Також він не вірить, що гратиме за Атлетіко Паранаенсе в майбутньому. Клуб втратив до нього інтерес, але Марлос продовжить вболівати за цю команду.

Як повідомляють бразильські ЗМІ, Атлетіко Паранаенсе справді хотів бачити Марлоса у своїх лавах, коли той покинув донецький Шахтар. Але на заваді підписання контракту стали фінансові запити хавбека. На думку босів клубу, платити велику зарплату 33-річному футболісту, якого вже буде неможливо продати – не надто доцільне рішення.