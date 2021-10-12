Контракт Марлоса с донецким Шахтером завершается 31 декабря. "Горняки" готовы продолжить сотрудничество, но пока футболист отвечал отказом, ведь хочет вернуться в Бразилию.

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Вместе с тем отказ услышал и бразильский Сан-Паулу. Футболист хочет не только вернуться домой, но и заняться другими делами, кроме футбола. "Трехцветные" заявили, что готовы возобновить переговоры, но пока сам Марлос не спешит с четким определением своего будущего.

Отметим, что в текущем сезоне Марлос редко играл все 90 минут. В целом он принял участие в 15 матчах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.