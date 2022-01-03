Марлос мог остаться в Шахтере – "горняки" предлагали ему продлить контракт

После завершения выступлений за сборную Украины Марлос не стал продлевать контракт с Шахтером и вернулся в родную Бразилию. Решение о своем будущем футболист принимал единолично.

Как рассказал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин, клуб не хотел прощаться с Марлосом. "Горняки" предлагали ему пролонгацию контракта, но футболист решил придерживаться принятого ранее решения о возвращении в Бразилию.

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"Летом в одном из своих интервью он сам сказал, что едет в Бразилию, заканчивает в сборной Украины и хочет побыть со своими близкими и родителями. В этом и был главный вопрос. Мы были готовы подписать с ним новый контракт, но он решил уехать на родину.

Я обычно этого не говорю, но для меня Марлос – любимый футболист. Он профессиональный парень, играет в роскошный футбол, как человек – топ. Жаль, что так произошло, но опять же, все всегда заканчивается", – сказал Палкин.

Марлос уже вернулся в Бразилию и рассматривает варианты продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время 33-летний футболист сообщит, цвет какого клуба будет защищать.