Со временем увидим Маркевича в Металлисте, – экс-игрок сборной о преемнике Шевченко

Бывший футболист национальнои команды Сергей Валяев высказал свое мнение относительно будущего тренера "сине-желтых". Фаворитом на эту должность он считает Мирона Маркевича.

"Первый кандидат, который приходит мне в голову – это Мирон Богданович. У него было достаточно времени проанализировать, посмотреть со стороны на игру сборной, на игру украинских футболистов, у него приличный опыт", – говорит Валяев.

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Также эксперт отметил качество игры национальной сборной в то время, когда ее возглавлял Маркевич.



"Честно скажу, мне на ум сразу приходит его кандидатура, тем более, что он уже руководил сборной. Сборная показывала довольно хорошие результаты, он умеет настроить и мотивировать. У него такой колоссальный опыт, мне его кандидатура сразу приходит. Хотя здесь другой вопрос: нужно ли ему это? Потому что, я уверен, что со временем мы его в Металлисте увидим", – заявил Сергей.



В свое время Сергей Валяев работал под руководством Мирона Маркевича в харьковском Металлисте и национальной сборной.