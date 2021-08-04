Маркевич? З часом побачимо його в Металісті, – ексгравець збірної про наступника Шевченка

Колишній футболіст національної команди Сергій Валяєв висловив свою думку щодо майбутнього тренера "синьо-жовтих". Фаворитом на цю посаду він вважає Мирона Маркевича.

"Перший кандидат, який приходить мені на думку – це Мирон Богданович. У нього було достатньо часу проаналізувати, подивитися з боку на гру збірної, на гру українських футболістів, у нього пристойний досвід", – каже Валяєв.

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Також експерт відзначив якість гри національної збірної у той час, коли її очолював Маркевич.

"Чесно скажу, мені на думку відразу приходить його кандидатура, тим більше, що він вже керував збірною. Збірна показувала досить хороші результати, він вміє налаштувати й мотивувати. У нього такий колосальний досвід, що мені його кандидатура відразу приходить. Хоча тут інше питання: чи потрібно йому це? Тому що, я впевнений, що з часом ми його в Металісті побачимо", – заявив Сергій.

Свого часу Сергій Валяєв працював під керівництвом Мирона Маркевича у харківському Металісті та національній збірній.