Маркевич хотел взять в штаб сына: новые подробности переговоров по тренеру сборной Украины

Мирон Маркевич заявлял о том, что место тренера сборной ему не предлагали, из-за чего он ушел из УАФ. Источники утверждают, что переговоры таки происходили.

Журналист Андрей Малиновский утверждает, что Мирон Маркевич мог возглавить сборную, даже известен состав его потенциального тренерского штаба. Специалист выдвигал по этому вопросу свои условия.

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Одним из помощников Мирона Богдановича должен был стать Сергей Ковалец. Также тренер хотел иметь в штабе сына Остапа, который возглавляет Мариуполь. Он надеялся, что ему удастся совмещать две должности.

Это были его условия, которые он ставил ассоциации, чтобы национальная команда могла лучше выступить на чемпионате мира, – рассказал Малиновский.

Напомним, что сам Маркевич заявлял, что никаких переговоров с УАФ не вел, его поставили перед фактом, что команду возглавит Ребров.

Тренера у "желто-синей" команды до сих пор нет, а заявку команды на матчи квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции формировал Комитет национальных сборных, который после ухода Маркевича возглавляют Олег Блохин и Алексей Михайличенко.