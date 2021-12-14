Манчестер Сити уничтожает Лидс: Зинченко снова выходит в старте и оказывается в центре скандала

Хосеп Гвардиола выпускает украинца в основе в третьем матче подряд. Сити не оставляет шансов Лидсу.

Неприятности для гостей начались уже на старте. Фил Фоден и Джек Грилиш отличились в воротах Лидса еще до 15-й минуты.

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Вскоре команда Марсело Бьелсы могла сократить отставание. На 28-й минуте партнеры запустили в прорыв Рафинью, которого сопровождал Александр Зинченко.

Борьба Зинченко и Рафиньи / фото Getty Images

В борьбе с соперником украинец вроде бы сыграл рукой в штрафной площадке. Однако рефери нарушения не увидел (со стороны Рафиньи, хватавшего Зинченко за плечо, тоже), а уже через несколько минут Кевин де Брюйне довел счет до разгромного.

Во втором тайме Лидс совсем посыпался и пропустил еще четыре гола. Зинченко присоединился к двум из них, принимая участие в зародыше результативных атак.

Благодаря победе Манчестер Сити набирает 41 очко и продолжает лидировать в АПЛ.

Чемпионат Англии, 17 тур

Манчестер Сити – Лидс 7:0

Голы: Фоден, 8, Грилиш, 13, де Брюйне, 32, 62, Марез, 49, Стоунз, 74, Аке, 78.