Как сообщают инсайдеры, трансфер футболиста состоится уже в скором времени. О прощании с Мыколенко киевляне должны объявить в ближайшие дни.

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Куда именно перейдет футболист, пока не сообщается, единственная информация – это европейский клуб. В настоящее время стороны согласовывают последние детали договора о трансфере.

Раньше звучала информация, что Мыколенко может перейти в Дженоа к Андрею Шевченко, но сам специалист опровергал такую возможность, ведь в команде уже есть 2 игрока бе европейского паспорта.

В текущем сезоне УПЛ 22-летний Мыколенко сыграл 15 матчей и отдал 3 ассиста.