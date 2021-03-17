Команда Хосепа Гвардиолы во второй раз победила мёнхенгладбахскую Боруссию. Александр Зинченко вступил в игру, когда все было решено.

Источник: 24 канал

Хозяева убили интригу практически на старте встречи. Открыл счет Кевин де Брюйне, а вскоре его удвоил Илкай Гюндоган.

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Александр Зинченко вышел на поле на 63-й минуте вместо Жоау Канселу. Ситуация на поле не требовала подвигов – украинец не особо заострял и играл надежно на оборону. Зинченко выполнил 29 передач, все из них – точные.

Своего соперника на стадии 1/4 финала Манчестер Сити узнает уже в пятницу.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Манчестер Сити – Боруссия Менхенгладбах 2:0

Голы: де Брюйне, 12, Гюндоган, 18.