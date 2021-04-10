Команда Хосепа Гвардиолы неожиданно потерпела поражение в родных стенах. Александр Зинченко провел на поле весь матч – украинец вышел на позиции в центре полузащиты.

Гости открыли счет в конце первого тайма. Отличился один из главных бомбардиров Лидса Стюарт Даллас.

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Манчестер Сити удалось восстановить паритет на 76-й минуте – сработала комбинация с участием Фернандиньо, Бернарду Силвы и Феррана Торреса. Однако уже в компенсированное время Даллас оформил дубль и принес победу команде Марсело Бьелсы.

Зинченко, после замены Бенжамена Менди сместившийся на левый фланг обороны, получил от WhoScored вторую самую высокую в команде оценку – 7,28.

Несмотря на поражение, Сити сохраняет лидерство – 74 пункта и расстояние в 14 очков с Манчестер Юнайтед, который имеет две игры в запасе. Лидс идет девятым с 45 очками.

Обзор матча

Чемпионат Англии, 31 тур

Манчестер Сити – Лидс 1:2

Голы: Ферран Торрес, 76 – Даллас, 42, 90+1.