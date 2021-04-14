Украинец провел великолепный поединок и помог своей команде обыграть дортмундцев и во второй встрече. Хотя по ходу матча "шмели" вели в счете.

После поражения в Манчестере немецкая команда вынуждена была сконцентрироваться на атаке со старта домашнего поединка. И подопечные Эдина Терзича довольно быстро смогли забить желанный гол.

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Эрлинг Холланд получил длинную передачу из глубины и отпасовал под удар Махмуду Дауду, однако его выстрел был заблокирован. Но повторное добивание от Джуда Беллингема оказалось идеальным – не спас англичан даже неистовый прыжок Эдерсона.

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На 38-й минуте Зинченко нанес первый удар в створ ворот Боруссии. Украинец заработал корнер, а потом оказался на ударной позиции после его розыгрыша – кипер справился с несильной попыткой Александра. Чуть раньше опасно пробивал Кевин Де Брёйне, впрочем мяч попал в перекладину, а добивание Бернарду Силвы оказалось неточным.

В начале второго тайма гостям удалось сравнять счет. Эмре Джан пытался прервать прострел с левого фланга от Фила Фодена. Игрок дортмундской команды сначала головой, а потом рукой остановил мяч – пенальти. К отметке подошел Рияд Марез и поразил цель.

А вскоре уже сам Фоден оказался в объятиях партнеров. Манчестер Сити разыграл угловой, а 20-летний англичанин мощно пробил в ближний угол – мяч от штанги залетел в сетку.

Следовательно, 27 апреля в первом полуфинальном матче команда Хосепа Гвардиолы встретится с ПСЖ.

Лига чемпионов, 1\4 финала

Боруссия (Дортмунд) – Манчестер Сити 1:2

Голы: Беллингем, 15 – Марез (пен.), 55, Фоден, 75.