Манчестер Сити без Зинченко сконфузился против Саутгемптона

В матче 5 тура АПЛ Манчестер Сити расписал нулевую ничью с Саутгемптоном. Похоже, что без Александра Зинченко команде Гвардиолы побеждать не так легко.

АПЛ, 5-й тур

Манчестер Сити – Саутгемптон – 0:0

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Подопечные Хосепа Гвардиолы на "Этихад" не сумели справиться с Саутгемптоном. "Святые" оказались крепким орешком, расколоть который оказалось не так легко.

Украинец Александр Зинченко в заявку на матч не попал. На него вылилось много критики после матча с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов, но похоже на то, что несмотря на недостатки в оборонных действиях Алекс дает команде большую глубину действий, чем команда может создать без него.

Сети имеет в активе 10 очков и отпустил вперед Ливерпуль, который спокойно разобрался с Кристал Пэлас и имеет в активе 13 очков.