В последних шести поединках Руслан не оставляет поле без результативных действий. На этот раз украинец оформил гол+пас.

Малиновский уже традиционно вышел в стартовом составе бергамасков и в середине тайма отличился третьим голом за последние восемь дней в Серии А. Украинцу в роскошном стиле ассистировал Луис Муриель.

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В конце тайма хозяева удвоили преимущество. Муриель выполнил угловой, а в штрафной Данило бойцовским приемом завалил Кристиана Ромеро – пенальти. Муриель подошел к отметке и перехитрил Лукаша Скорупски.

Во втором тайме неудачи Болоньи продолжились. Сначала гости остались в меньшинстве после удаления Джерди Схаутена (опять в роли жертвы оказался Ромеро). А потом ошибкой Маттиаса Сванберга воспользовался Ремо Фройлер, который мощно пробил в угол.

Прошло всего несколько минут, как Малиновский до гола добавил результативную передачу. Руслан классно сбросил под удар Дувану Сапате – 4:0. Заключительный гол в матче на счету Алексея Миранчука.

На 71-й минуте Джан Пьеро Гасперини заменил Руслана. Стоит добавить, что всего в этом сезоне Серии А Малиновский отличился 6 голами и оформил 9 ассистов.

Аталанта, как минимум до завтра, будет второй в турнирной таблице с 68 очками. Завтра свой матч сыграет Милан, у которого 66 пунктов.

Гол Малиновского

Пас Малиновского

Чемпионат Италии, 33 тур

Аталанта – Болонья 5:0

Голы: Малиновский, 22, Муриель (пен.) 44, Фройлер, 57, Сапата, 59, Миранчук, 73.