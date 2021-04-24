Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может сменить футбольную прописку. Его игра привлекла внимание миланского Интера.

Интер снова рассматривает возможность трансфера игрока сборной Украины Руслана Малиновского. "Нерадзурри" присматривались к хавбеку еще прошлым летом, но официального предложения так и не сделали.

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Впрочем, Аталанта не готова так просто прощаться с футболистом. Наставник "богини" Джан Пьеро Гасперини очень ценит украинца, которого удалось вырвать в конкуренции с Ромой.

Два года назад бергамаски заплатили за Руслана 13,6 миллионов евро, а сейчас оценивают его минимум в 25 миллионов. Именно столько придется выложить Интеру за украинского хавбека.

В этом сезоне Руслан сыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.



