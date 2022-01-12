Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский не сможет помочь команде в этом противостоянии. Джан Пьеро Гасперини придется строить игру без одного из ведущих лидеров.

К теме Шевченко потерял двух игроков перед матчем с Миланом – результат определит его судьбу

В предыдущем матче Малиновский получил желтую карточку. Это предупреждение стало для него вторым на турнире. Согласно регламенту, это означает дисквалификацию на один матч.

По той же причине не сыграет и Рафаэль Толои, а Йосип Иличич не сможет выйти на поле из-за удаления.

В текущем сезоне Руслан Малиновский сыграл 18 матчей. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи.