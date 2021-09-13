Малиновский покинул сборную по своему желанию: Петраков рассказал об обиде футболиста

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский должен был покинуть расположение сборной 9 сентября. Но футболист обиделся на главного тренера "желто-синих" Александра Петракова и не захотел оставаться на товарищеский матч против Чехии.

Как рассказал главный тренер сборной Александр Петраков, после игры с Францией Руслан Малиновский подошел и сказал, что хочет вернуться в лагерь Аталанты, хотя у него был билет на 9 сентября – после игры с Чехией. Наставник решил отпустить игрока, который не хочет оставаться в сборной, и попросил администратора купить ему билет.

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Вместе с тем он добавил, что никакого конфликта не было, они не ссорились но не выясняли отношения. Специалист всегда был открытым с футболистом и не давал обещаний, которые потом не выполнял.

В Казахстане Петраков сказал Малиновскому, что сборная будет играть по новой схеме и пока места в основе для Руслана нет. Хавбек отнесся с пониманием и заверил, что интересы команды – прежде всего.

А вот перед матчем со сборной Франции Руслан изменил свое мнение и обиделся на то, что начинал матч против чемпионов мира со скамейки запасных.

Мы же с тобой договаривались, говорю – интересы команды прежде всего. А он говорит, что обиделся. Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?". Он ответил, что нет. Все. Он сел и поехал. Хочешь ехать – поезжай. Это не клуб, где контрактные обязательства. Это сборная, не хочешь – езжай,

– сказал Петраков.

Напомним, в рамках отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет еще три матча: на выезде против Финляндии и дважды против Боснии и Герцеговины.