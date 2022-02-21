Малиновский отреагировал на скандально отмененный гол – из-за него Аталанта проиграла Фиорентине

В матче 26 тура Серии А Фиорентина дома минимально обыграла Аталанту. В поединке не обошлось без скандальных эпизодов.

"Фиалки" открыли счет в матче, но вскоре Руслан Малиновский восстановил статус-кво. Арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Хатебура, который не касался мяча.

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Главный тренер Атланты Джан Пьеро Гасперини очень резко отреагировал на ситуацию, за что получил красную карточку. После игры он проигнорировал журналистов и не явился на пресс-конференцию.

Сам автор гола довольно сдержанно прокомментировал отмененный гол, из-за которого его команда потерпела поражение. Руслан в твиттере дал ссылку на сайт Аталанты, где был произведен разбор эпизода.

Поражение Фиорентине усложнило Аталанту задачу попадания в топ-4. Бергамаски отстают от Ювентуса на 3 очка, но еще имеют игру в запасе.