Малиновский в огне – украинец оформил гол+пас и выдал классный матч против Удинезе: видео

Руслан вышел в старте на первый поединок года и принял ключевое участие в победе Аталанты. Бергамаски на выезде разгромили Удинезе, украинец провел на поле все 90 минут.

Гости открыли счет усилиями Марио Пашалича. Участие в зародыше атаки принял Малиновский, разогнавший ее в центре поля. Завершился выпад точным ударом головой от хорвата после ошибки обороны Удинезе.

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Прошло несколько минут, и Аталанта забила второй раз. Малиновский передачей со своей половины поля запустил на ход Луиса Муриеля, который разобрался с защитниками и точно пробил под руку вратарю. А под занавес тайма отличился сам украинец. Удар Джузеппе Пеццеллы был заблокирован, однако первым на подборе оказался Руслан и приложился с левой.

Сразу после перерыва Удинезе один мяч удалось отыграть. Берат Джимсити неудачно подставился под выстрел Молины. Однако последнее слово было за Аталантой. Муриель снова благодаря индивидуальному мастерству поразил цель. На последних минутах команды обменялись голами, а гости сделали счёт непристойным. Малиновский, в частности, присоединился к пятому голу, приняв участие в его зародыше.

Обзор матча

Удинезе – Аталанта 2:6

Голы: Джимсити (автогол), 59, Бету, 88 – Пашалич, 17, Муриель, 22, 76, Малиновский, 43, Меле, 89, Пессина, 90+2.