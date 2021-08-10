Аталанта продолжает готовиться к старту чемпионата Италии. В первом туре 21 августа подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют против Торино.

Интересно Пока без тренера: исполком УАФ не смог назначить наставника сборной Украины

В общую группу команды уже вернулся хавбек Руслан Малиновский. После Евро-2020 ему удалили грыжу, которая беспокоила его в течение длительного времени. Он долго лечил травму консервативными способами, чтобы помочь сборной Украины на чемпионате Европы.

В прошлом сезоне Серии А Малиновский сыграл 36 матчей, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.

Также напомним, что Виктор Коваленко, который до недавнего времени был партнером Малиновского, на правах аренды перешел в Специю.