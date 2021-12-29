Малиновский и Коваленко не выросли в цене: новые цифры от Transfermarkt

Хавбеки национальной сборной Украины Руслан Малиновский и Виктор Коваленко не поразили в первой части сезона в Серии А. Показатель стоимости наших футболистов не вырос.

Цена Руслана Малиновского после первой части сезона 2021/22 не изменилась. Стоимость украинца осталась на уровне 30 миллионов евро.

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Виктор Коваленко, выступающий на правах аренды в Специи, тоже пока не впечатляет. Он стал основным игроком, но цена 25-летнего хавбека снизилась – с 4 до 3,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Малиновский сыграл 17 игр, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Показатели Коваленко несколько скромнее – 12 матчей, 1 гол и 2 ассиста.