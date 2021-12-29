Ціна Руслана Маліновського після першої частини сезону 2021/22 не змінилася. Вартість українця залишилася на рівні 30 мільйонів євро.

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Віктор Коваленко, який виступає на правах оренди в Спеції, теж поки не вражає. Він став основним гравцем, але ціна 25-річного хавбека знизилася – з 4 до 3,5 мільйона євро.

В поточному сезоні Серії А Маліновський зіграв 17 ігор, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу. Показники Коваленка дещо скромніші – 12 матчів, 1 гол та 2 асисти.