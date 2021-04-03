После возвращения из расположения сборной Украины Руслан вышел в старте команды из Бергамо. Малиновский отыграл ключевую роль в победе Аталанты над Удинезе в матче Серии А.

Аталанта открыла счет после атаки левым флангом. На 19-й минуте Маттео Пессина отдал под удар Луису Муриелю, который пробил голкипера гостей.

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Перед самым перерывом команды обменялись голами. Муриель оформил дубль после передачи Малиновского в центре поля. Однако через несколько минут команда из Удине один мяч отквитала усилиями аргентинца Роберто Перейры.

После перерыва Руслан Малиновский отличился второй голевой передачей. Его пас на другого колумбийца Дувана Сапату оказался не менее классным, чем первый. Изысканная ноу-лук передача и Аталанта увеличивает преимущество. Однако последнее слово было за Удинезе – Йенс Ларсен сократил отставание.

За 78 минут, проведенных на поле, украинец совершил четыре удара и выполнил шесть ключевых передач. WhoScored оценил Руслана высокой оценкой 8,05 и это второй результат после героя встречи Муриеля.

Видео первой передачи Малиновского

Видео второй передачи Малиновского

Чемпионат Италии, 29 тур

Аталанта – Удинезе 3:2

Голы: Муриель, 19, 43, Сапата, 61 – Перейра, 45, Ларсен, 71.