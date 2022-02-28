Кривцов осуждает действия захватчиков и восхищается отвагой украинской армии. Соответствующее сообщение Сергей опубликовал накануне.

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"Очень сложно смотреть на то, что сейчас происходит в нашей стране! Очень страшно просыпаться не от солнечных лучей в глаза, а от жуткого звука снаряда за окном! Очень стыдно за то, что такое случается в 21 веке, хотя мы давно не охотники-азахватчики. Но какая гордость смотреть на действия нашей армии, на единство всей страны, на отвагу наших ребят и продуманные действия наших командиров! Кто бы что ни говорил, нам все по силам, победа будет за нами, какой бы план не нарисовали у себя в себе голове маленький отброс и усатый петух, которых ненавидит весь мир! Вместе мы сила! Слава Украине!" – написал футболист.

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