Макаренко рассказал, что сказал Шевченко команде после разгрома от Англии на Евро-2020

Хавбек сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал поражение от Англии со счетом 4:0. Футболист рассказал, что команда хотела добиться лучшего результата.

Евгений Макаренко вышел на поле при счете 0:4, поэтому никакого давления футболист не испытывал. Вместе с тем даже при такой ситуации он хотел быть полезным команде.

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Также игрок открыл секрет, что сказал команде Андрей Шевченко после вылета из турнира.

Ребята расстроены. Так вылетать с Евро никто не хотел. Это большой счет для вылета и для такой стадии. Что говорил Шевченко? Тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за выполненную работу с 15 мая. Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира, – сказал Макаренко.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 Украина проиграла Англии со счетом 0:4.