Львов – это крепость сборной, – Матвиенко ожидает неистовую поддержку в матче с Боснией

Уже через несколько часов начнется матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной. Помочь "желто-синим" одержать важные победу могут безумные трибуны "Арены Львов".

Сборная Украины сыграла во Львове 19 матчей, в которых одержала 17 побед и дважды сыграла вничью. Защитник национальной команды Николай Матвиенко верит, что юбилейный матч с боснийцами не испортит красивую статистику.

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Для нас Львов – неприступная крепость. Надеюсь, так и останется. Здесь всегда фантастическая поддержка – отличный стадион, болельщики. Надеюсь, придут и поддержат нас,

– сказал он.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45. Организаторы позволили заполнить трибуны "Арены Львов" на 2/3.