Збірна України зіграла у Львові 19 матчів, в яких здобула 17 перемог та двічі зіграла внічию. Захисник національної команди Микола Матвієнко вірить, що ювілейний матч проти боснійців не зіпсує красиву статистику.

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Для нас Львів – неприступна фортеця. Сподіваюся, так і залишиться. Тут завжди фантастична підтримка – чудовий стадіон, уболівальники. Сподіваюся, всі прийдуть та підтримають нас,

– сказав він.

Нагадаємо, матч Україна – Боснія та Герцеговина розпочнеться о 21:45. Організатори дозволили заповнити трибуни "Арени Львів" на 2/3.