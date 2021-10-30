Лунину не нужно держаться за Реал, – Вирт дал молодому голкиперу важный совет
Источник:FootBoom
Голкипер Реала Андрей Лунин играет роль дублера Тибо Куртуа и не имеет игрового времени. Без постоянной практики талант голкипера может пострадать.
По мнению бывшего голкипера Шахтера и сборной Украины, а ныне наставника Вереса Юрия Вирта, Лунину следует подумать о смене клуба. В худшем случае ему еще долго придется довольствоваться местом на скамейке запасных.
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Ему нужна постоянная игровая практика, за хорошие тренировки в сборную не будут вызывать. Даже за такой клуб, как Реал, не стоит держаться, чтобы всю жизнь просидеть на скамейке вторым вратарем. Думаю, Андрей правильно сделает, если сменит команду. Пусть и слабее, зато такую, где будет иметь постоянную практику, где будет расти, прогрессировать как вратарь,
– убежден Вирт.
Напомним, Лунин перешел в мадридский Реал летом 2018 года, но за это время провел за команду всего 1 матч. В прошлом году Зидан поставил Андрея на кубковый матч против скромного Алькояно. "Сливочные" сенсационно уступили ниже по классу сопернику и покинули турнир.
С начала сезона в СМИ доносятся слухи, что Лунин не хочет быть вторым номером и готов рассмотреть предложения других клубов.Охота на Лунина: в борьбу включился чемпион Франции и испанские середняки