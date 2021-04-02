Вратарь сборной Украины может сменить прописку. По крайней мере, об этом снова сообщают в прессе.

По информации испанского СМИ украинский вратарь попросил отправить его в команду, где он будет получать игровую практику. Лунин понимает, что не выиграет конкуренцию у Тибо Куртуа.

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После аренд в Испании (Леганес, Вальядолид и Овьедо) Андрей намерен выступать за пределами страны. Руководство мадридского клуба готово к такому шагу, в случае получения хорошего предложения. Главный тренер Реала Зинедин Зидан также не будет препятствовать этому трансферу.

Портал сообщает о заинтересованности в услугах 22-летнего вратаря Тоттенхэма и дортмундской Боруссии.