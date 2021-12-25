Лунин стал целью самого богатого клуба Англии – на украинца большие надежды

Голкипер Реала Андрей Лунин уже скоро может сменить клуб. Скамейка королевского клуба не устраивает таланта.

Андрей Лунин получил новый вариант продолжения карьеры. В услугах талантливого украинца заинтересован Ньюкасл.

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Сам футболист не прочь перехода в Англию, ведь устал сидеть без практики на скамье запасных. Тренер Реала Карло Анчелотти хочет сохранить Лунина и постоянно его хвалит, однако в клубе готовы пойти на сделку, если предложение будет выгодным.

Отметим, что Ньюкасл вместе с Норвичем находится на последней строчке АПЛ. Если трансфер состоится, "сороки" надеются, что Андрей уверенной игрой поможет команде сохранить прописку.

В составе Реала Лунин провел всего 1 матч – в Кубке Испании. "Сливочные" сенсационно уступили скромному Алькояно.