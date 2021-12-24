Люка Динь пропустил три последних поединка "ирисок". Впрочем, на вопрос журналистов об участии французского защитника в Boxing Day, главный тренер Эвертона ответил утвердительно.

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Не знаю, что случится перед матчем [с Бернли], но сейчас Динь в составе. Хочу объяснить – он изначально был ключевым игроком для нас. Он важный игрок, упорно работающий во время матчей и тренировок. Дело не в тренере или игроке, а в фанатах и клубе, – заявил Рафа Бенитес.

Кроме того, наставник Эвертона не захотел говорить о потенциальных новичках.

"Люка – наш игрок. Другие футболисты находятся на рынке, каждый может говорить об этом, но моя основная забота состоит в том, чтобы сосредоточиться на игроках, которые есть в команде. Люка – один из таких игроков, поэтому, надеюсь, он будет доступен [на матч с Бернли]", – сказал тренер "ирисок".

Напомним, Эвертон так и не объявил официально о приобретении защитника Динамо Виталия Миколенко. Хотя наставник киевлян Мирча Луческу подтвердил трансфер защитника сборной Украины. Именно Люка Динь может стать конкурентом Миколенко на левом фланге обороны.