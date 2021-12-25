Андрій Лунін отримав новий варіант продовження кар'єри. У послугах талановитого українця зацікавлений Ньюкасл.

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Сам футболіст не проти переходу в Англію, адже втомився сидіти без практики на лаві запасних. Тренер Реала Карло Анчелотті хоче зберегти Луніна та постійно його хвалить, проте в клубі готові піти на угоду, якщо пропозиція буде вигідною.

Зазначимо, що Ньюкасл разом з Норвічем перебуває на останній сходинці АПЛ. Якщо трансфер відбудеться, "сороки" сподіваються, що Андрій впевненою грою допоможе команді зберегти прописку.

У складі Реала Лунін провів лише 1 матч – у Кубку Іспанії. "Вершкові" сенсаційно поступилися скромному Алькояно.