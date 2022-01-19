Наставник Реала Карло Анчелотти сообщил, что основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа не сыграет в рамках Кубка Испании против Эльче. У бельгийской звезды проблемы со здоровьем.

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Это не что-то серьезное, просто усталость. Я уверен, что к воскресенью он будет готов,

– сказал коуч мадридской команды.

При таких обстоятельствах все шансы сыграть против Эльче есть у Андрея Лунина. Именно он отыграл прошлый кубковый матч против Алькоано (победа Реала 3:1). Матч 1/8 финала Кубка Испании может стать для украинца вторым в сезоне.

Матч Эльче – Реал состоится завтра, 20 января. Стартовый свисток раздастся в 20:00.

Тибо Куртуа является основным голкипером Реала в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В 21 матче чемпионата бельгиец пропустил 19 голов.

Автор Роман Колодрубский