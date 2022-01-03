Лунин серьезно потерял в цене – он стоит как очень посредственный игрок

Портал Transfermarkt обновил ценовые показатели футболистов. Показатели некоторых украинских игроков не впечатляют.

Самым дорогим украинским футболистом сейчас является Руслан Малиновский, его цена составляет 30 миллионов евро. В тройку с показателем 25 миллионов евро входят Александр Зинченко и Виктор Цыганков.

Интересно Лунин останется в Реале – королевский клуб не хочет отдавать талант ни за какие деньги

А вот вратарь Реала Андрей Лунин потерял в цене 1 миллион евро, его стоимость в настоящее время – всего 2 миллиона евро. Такой же стала цена Игоря Харатина, перешедшего в Легию. Раньше его цена была на уровне 2,5 миллионов евро.

Существенно добавил Иван Ордец, выступающий за московское "Динамо". Сейчас футболист оценивается в 5 миллионов евро.