Найдорожчим українським футболістом зараз є Руслан Маліновський, його ціна становить 30 мільйонів євро. У трійку з показником 25 мільйонів євро входять Олександр Зінченко та Віктор Циганков.

Цікаво Лунін залишиться у Реалі – королівський клуб не хоче віддавати таланта за жодні гроші

А от воротар Реала Андрій Лунін втратив у ціні 1 мільйон євро, його вартість на цей час – лише 2 мільйони євро. Такою ж стала ціна Ігоря Харатіна, який перейшов у Легію. Раніше його ціна була на рівні 2,5 мільйона євро.

Суттєво додав Іван Ордець, який виступає за московське Динамо. Зараз футболіста оцінюють у 5 мільйонів євро.