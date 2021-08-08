Лунин сегодня может сыграть против Милана
8 августа 2021 , 14:45Читати новину українською
Источник:твіттер Реала
Сегодня Реал проведет товарищеский спарринг против Милана. Сыграть против россонери имеет шанс и украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.
На товарищеский матч против Милана в австрийский Клагенфурт главный тренер Реала взял 22 футболистов. Среди них и украинский вратарь Андрей Лунин, который выполнял роль основного стража ворот во время товарищеских матчей на отсутствие Куртуа.
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Впрочем, бельгийский голкипер уже вернулся из отпуска, поэтому кто займет место в воротах с первых минут матча – вопрос открытый.
Отметим, что стартовый свисток товарищеского матча Милан – Реал прозвучит сегодня в 19:30.
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