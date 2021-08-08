На одной из тренировок 22-летнему Лунину удалось продемонстрировать просто фантастическую реакцию и умение играть до конца. Видео сейва Андрея сразу попало в твиттер Реала.

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В одном из эпизодов Лука Йович получил классный пас и обыграл Лунина. Казалось, что взятие ворот неизбежно, но Андрей сыграл момент до конца и помешал звездному нападающему забить гол.

Напомним, что в прошлом сезоне Андрей сыграл всего один матч за Реал в Кубке. СМИ сообщали, что Карло Анчелотти доволен уровнем украинского вратаря и будет предоставлять ему больше игрового времени. Контракт Лунина с Реалом будет действовать еще 3 года.