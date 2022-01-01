Лунин получил неутешительные новости – Куртуа вернулся к тренировкам

Похоже, что дебют Андрея Лунина в Ла Лиге снова откладывается на неопределенный срок. Украинец продолжит наблюдать за играми на скамье запасных.

Тибо Куртуа, Феде Вальверде и Эдуарду Камавинга вернулись в общую группу мадридского Реала. Футболисты были в лазарете из-за COVID-19.

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Таким образом, звездный бельгиец сможет занять рамку ворот, а шансы Андрея Лунина дебютировать в чемпионате становятся мизерными. Есть вероятность, что Карло Анчелотти даст Куртуа время набрать форму и поставит в основу украинца, но особо на такое развитие событий рассчитывать не стоит.

Напомним, завтра, 2 января, Реал сыграет на выезде против Хетафе. Стартовый свисток матча прозвучит в 15.00.

В сезоне 2021/22 Андрей Лунин не провел еще ни одного матча. Оформить его трансфер не против многие клубы, но Реал соглашается только на аренду.