Лидеры Украины просели, – тренер Казахстана Байсуфинов считает ничью справедливым результатом

Сборная Казахстана на последних секундах матча против Украины сумела вырвать драматическую ничью, хотя хозяева пропустили лишь за несколько минут до конца. Тренер команды Талгат Байсуфинов доволен своими подопечными.

По мнению специалиста, начало матча хозяева провалили из-за лучшего индивидуального мастерства игроков сборной Украины. После пропущенного гола его команде потребовалось время, чтобы прийти в себя.

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До 30-й минуты первого тайма уже лидеры Украины просели, а мы начали играть так, как планировали изначально. Если у нас есть контратака, есть возможность продвигать мяч вперед – нужно принять правильное решение, правильно оценить ситуацию. Если нет – берем мяч под контроль и готовим развитие атак,

– рассказал Байсуфинов.

Также тренер Казахстана добавил, что во втором тайме его команда продолжила запланированный натиск и заслужила ничью. Кроме того, спасительный гол на последних секундах делает героями всю его команду.

Напомним, Украина сенсационно упустила победу над Казахстаном. Сикан забил дебютный гол на 90+3 минуте, но хозяева сумели сравнять счет.

4 сентября "желто-синие" сыграют на НСК "Олимпийский" против сборной Франции.