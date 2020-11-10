Уже в среду, 11 ноября, Польша на своем поле сыграет товарищеский матч против Украины. Лидер польской команды Роберт Левандовски пропустит встречу против подопечных Андрея Шевченко.

Главный наставник сборной Польши Ежи Бжечек заявил, что даст отдых лидерам команды в матче против Украины. Не исключением станет и лидер сборной Роберт Левандовский, сообщает Динамо Киев от Шурика.

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Без лидеров

"Те исполнители, которые принимали участие в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также многие играли за свои клубы в национальных чемпионатах, в игре с Украиной будут отдыхать. И это касается не только Роберта Левандовского", – сказал наставник сборной.

Тренер подчеркнул, что будет прибегать к ротациям в составе. Скорее всего ни один футболист не проведет на поле все три поединка.

В среду, 11 ноября, подопечные Бжечека сыграют против Украины в Хожуве. Далее поляки проведут два матча в Лиге Наций против Италии (15 ноября) и Нидерландов (18 ноября).

Кто еще не сыграет против Украины

Из-за коронавируса матч против Украины пропустит вратарь Бартоломей Дронговский и защитник Михал Карбовнык. Голкипер Дронговский, выступающий за итальянскую "Фиорентину", был отправлен на самоизоляцию вместе со всеми одноклубниками.

Что касается Карбовника, то у игрока "Легии" был положительный тест на коронавирус. Поэтому его исключили из состава на ноябрьские матчи.

При этом Дамиан Кадзьор сам попросил не вызывать его в сборную на матчи в ноябре. Футболист лишь недавно перешел в состав испанского "Эйбара" и пропустил предсезонный сбор.