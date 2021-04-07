Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский набирает в Серии А незаурядные обороты. Фаны благодарно оценили игру украинца в марте.

Болельщики бергамасков считают, что по итогам марта лучше всех себя проявил украинский хавбек Руслан Малиновский.

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В марте хавбек провел 4 поединка в Серии А (гол и ассист), а также один матч в Лиге чемпионов против мадридского Реала. Всего в активе Руслана 33 поединка за Аталанту в текущем сезоне, в которых он отличился 4 мячами и 6 результативными передачами.