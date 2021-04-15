Полузащитник черниговской Десны Андрей Тотовицкий продолжает надеяться на внимание наставника национальной команды Андрея Шевченко.

По словам Тотовицкого, рядом с ним часто возникает вопрос о вызове в сборную. Футболист делает все возможное, чтобы попасть в национальную команду.

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"В последнее время мне часто задают вопрос о мечте попасть в сборную накануне чемпионата Европы.

Все, что зависит от меня, я стараюсь для этого делать. Все остальное –прерогатива главного тренера сборной", – заверил футболист.

В текущем сезоне Тотовицкий провел за Десну 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. В прошлом туре он был признан лучшим игроком УПЛ благодаря дублю в ворота Александрии.