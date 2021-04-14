Будь сильним, Артеме: Легія підтримала Шабанова та готова викупити його попри травму
Захисник Динамо Артем Шабанов, який перебуває в оренді у Легії та отримав травму, може змінити клубну прописку на постійній основі.
Джерело:Телеграм Динамо Київ Inside
Як відомо, захисник Артем Шабанов отримав травму та не зможе більше зіграти до кінця сезону.
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Втім, Легія залишилася задоволена рівнем українця, тому готова попри травму викупити футболіста у київського Динамо. Переговори між клубами мають невдовзі розпочатися. Крім того, поляки підтримали футболіста під постом про травму, написавши "Будь сильним, Артеме".
У момент відходу Шабанова в оренду і надання полякам опції викупу клаусула, виставлена керівництвом Динамо, становила 1,8 мільйона євро.
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