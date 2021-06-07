Левченко потроллил россиян, которым не нравится форма "желто-синих" с лозунгом "Слава Украине"

Новая форма сборной Украины, в которой подопечные Шевченко будут защищать честь страны на Евро-2020, вызвала много шума в СМИ и соцсетях.

Как известно, вчера состоялась презентация новой формы сборной Украины. Ее элементами стали карта Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине".

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"Желто-синие" футболки вызвали большое возмущение в России, где призывают УЕФА запретить форму за "выражения политической позиции".

Реакция россиян вызвала насмешки украинских пользователей социальных сетей. Не остался в стороне бывший футболист сборной, а ныне эксперт телеканалов "Футбол" Евгений Левченко.

Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине! – написал в своем твиттере.