Очередная уверенная победа ребят Хосепа Гвардиолы не без помощи украинца, который провел на поле весь поединок.

После отдыха в кубковом матче Зинченко снова вернулся в старт на поединок АПЛ. Манчестер Сити набрал безумный ход и на этот раз разбил на выезде Вест Бромвич Альбион.

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Четыре гола гости отгрузили еще до перерыва. Во втором тайме Рахим Стерлинг сделал счет неприличным.

После замены Илкая Гюндогана на Эмерика Ляпорта на 52-й минуте Зинченко пришлось сместиться с привычной позиции в защите в середину поля. От WhoScored Александр получил 7,45 (седьмой показатель в команде). Он часто принимал участие в перемещении мяча (хотя без особого продвижения вперед) – 124 контакты (второй показатель) и выполнил 103 передачи (четвертый показатель).

В общем во всех турнирах Сити побеждает в 11 матчах кряду. За это время "горожане" пропустили только три гола. Неудивительно, что именно подопечные Гвардиолы находятся на вершине АПЛ с 41 очком. На один пункт меньше у Манчестер Юнайтед.

Чемпионат Англии, 20 тур

Вест Бромвич – Манчестер Сити 0:5

Голы: Гюндоган, 6, 30, Канселу, 20, Марез, 45+2, Стерлинг, 57.