Украинец вышел спасать ситуацию при счете 0:1.

В среду Аталанта победила в Кубке Лацио (3:2), а один из голов записал на свой счет Руслан Малиновский. Через несколько дней в поединке Серии А украинец оказался на скамейке запасных, а римляне взяли верх.

Источник: 24 канал

Уже на 3-й минуте Адам Марушич мощным ударом застал врасплох Пьерлуиджи Голлини. Выход после перерыва Малиновского не особо изменил ход событий на поле. Хоакин Корреа удвоил преимущество "орлов" на старте второй половины встречи.

На 79-й минуте Марио Пашалич, казалось, вернул Аталанту в игру, однако через несколько минут Ведат Мурики забил третий гол Лацио.

Портал WhoScored оценил Малиновского самой низкой оценкой среди всех футболистов, которые выходили на поле – 6,02.

Чемпионат Италии, 20 тур

Аталанта – Лацио 1:3

Голы: Пашалич, 79 – Марушич, 3, Корреа, 51, Мурики, 82.

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