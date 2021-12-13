Курил и был "босяком", – Деменко рассказал о звезде карьеры Шевченко

Андрей Шевченко смог стать легендой украинского футбола. Ему удалось построить успешную карьеру футболиста, а теперь он пытается повторить звездный путь на тренерском мостике.

Бывший хавбек Динамо Максим Деменко рассказал, что у Шевченко не всегда был менталитет чемпиона. В частности, в начале своей карьеры он не слишком серьезно относился к своему делу.

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"С Андреем мы познакомились во второй команде. Вскоре Сабо перевел его в основной состав. Шевченко запомнился сорванцом, даже "босяком" – как-то несерьезно относился к футболу, курил.

Во многих интервью Шева говорит, что его открыл для футбола Лобановский, но, по моему мнению, главным человеком в его карьере был Сабо. Сколько он возился с ним! Йожефович Андрею всегда говорил: "Или ты свой талант развиваешь, или загробишь себя". Очевидно, все эти беседы на Шевченко повлияли", – рассказал Деменко.

Напомним, Шевченко сумел стать главным бомбардиром Динамо Лобановского, а в 1999 году Милан приобрел его почти за 24 миллиона евро.